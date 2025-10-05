Alerj, UFABC, bombeiros e outros órgãos: concursos ofertam 26,4 mil vagas

Concursos públicos oferecem 26.381 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 44 mil.

Concursos abertos

O maior processo seletivo tem 2.634 vagas temporárias. Elas são oferecidas pela Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté).

O salário mais alto é de R$ 44 mil. O valor será pago para quem passar no concurso da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).