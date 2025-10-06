Netflix abre vaga home office para IA com salário anual de R$ 3,7 milhões

A Netflix está com vaga aberta para o cargo de gerente de produto especializado em Inteligência Artificial (IA).

O que aconteceu

A vaga oferece salário anual entre US$ 240 mil e US$ 700 mil (entre R$ 1,3 e R$ 3,7 milhões, na cotação atual), com opção de escolher entre salário e ações. O trabalho é remoto, ou no máximo híbrido, dependendo da localidade do novo empregado.

O contratado irá fazer parte da equipe de Productivity Assistant, uma área focada em aumentar a produtividade dos funcionários com o uso de IA. "Será essencial na definição e execução do roteiro para nossas soluções de IA generativa, projetadas para melhorar a produtividade pessoal, de equipe e organizacional na Netflix", diz trecho da oferta da vaga.