Netflix abre vaga home office para IA com salário anual de R$ 3,7 milhões
A Netflix está com vaga aberta para o cargo de gerente de produto especializado em Inteligência Artificial (IA).
O que aconteceu
A vaga oferece salário anual entre US$ 240 mil e US$ 700 mil (entre R$ 1,3 e R$ 3,7 milhões, na cotação atual), com opção de escolher entre salário e ações. O trabalho é remoto, ou no máximo híbrido, dependendo da localidade do novo empregado.
O contratado irá fazer parte da equipe de Productivity Assistant, uma área focada em aumentar a produtividade dos funcionários com o uso de IA. "Será essencial na definição e execução do roteiro para nossas soluções de IA generativa, projetadas para melhorar a produtividade pessoal, de equipe e organizacional na Netflix", diz trecho da oferta da vaga.
Este é um papel de alto impacto para alguém que prospera em ambientes multifuncionais e dinâmicos e está entusiasmado para trabalhar diretamente com capacidades de IA de ponta. Você guiará os produtos desde a visão até a execução, defenderá o desenvolvimento centrado no usuário e garantirá que nosso Assistente de Produtividade entregue valor mensurável em escala
Entre os principais requisitos para vaga estão:
- Bacharelado e mais de 6 anos de experiência em gerenciamento de produtos, preferencialmente em aplicações empresariais
- Conhecimento em conceitos de aprendizado de máquina e experiência com IA generativa
- Habilidade para liderar equipes multifuncionais, tomar decisões baseadas em dados e comunicar-se com clareza
- Empatia com usuários internos e capacidade de criar soluções escaláveis e elegantes
A vaga foi aberta no dia 23 de setembro e, de acordo com o site oficial de recrutamento da Netflix, ainda não foi preenchida. Para concorrer ao emprego, basta seguir o passo a passo, com envio de currículo, informações pessoais, questionários e outros documentos.
