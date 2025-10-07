Mutirão de empregos em SP tem mais de 400 vagas voltadas à diversidade

A Prefeitura de São Paulo realiza hoje e quinta-feira mais uma edição do Contrata SP, mutirão de empregabilidade, voltado à diversidade.

O que aconteceu

A ação aproxima empresas e candidatos em busca de oportunidades no mercado de trabalho com uma seleção voltada à inclusão e diversidade no setor de supermercados. A iniciativa acontece por meio da Coordenação de Políticas para LGBTI, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e a APAS - Associação Paulista de Supermercados.

Serão abertas mais de 400 vagas permanentes, com salários que variam de R$ 1.960 a R$ 3.584, abrangendo diferentes níveis de escolaridade e experiência. As oportunidades são voltadas para o público LGBTQIA+.