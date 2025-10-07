Assine UOL
Mutirão de empregos em SP tem mais de 400 vagas voltadas à diversidade

Colaboração para o UOL
Léo Áquilla, coordenadora de Políticas LGBTI da Prefeitura de São Paulo
Léo Áquilla, coordenadora de Políticas LGBTI da Prefeitura de São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram @leonoraaquillaoficial

A Prefeitura de São Paulo realiza hoje e quinta-feira mais uma edição do Contrata SP, mutirão de empregabilidade, voltado à diversidade.

O que aconteceu

A ação aproxima empresas e candidatos em busca de oportunidades no mercado de trabalho com uma seleção voltada à inclusão e diversidade no setor de supermercados. A iniciativa acontece por meio da Coordenação de Políticas para LGBTI, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e a APAS - Associação Paulista de Supermercados.

Serão abertas mais de 400 vagas permanentes, com salários que variam de R$ 1.960 a R$ 3.584, abrangendo diferentes níveis de escolaridade e experiência. As oportunidades são voltadas para o público LGBTQIA+.

Entre os cargos disponíveis estão auxiliar de estoque, repositor de lojas, atendente e operador de caixa. Para a função de repositor, há mais de 20 vagas com salário de R$ 1.976. Já para atendente, não é exigida experiência prévia e o salário é de R$ 1.960. Também há oportunidades para cargos de gerência, com salários que podem chegar a R$ 3.584, exigindo ensino médio completo e experiência anterior.

Os benefícios de algumas vagas incluem: refeição no local, assistência médica, seguro de vida, participação nos lucros, assistência odontológica e vale-transporte integração.

O mutirão ocorre em duas unidades do Cate: Cate Central e Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (veja os endereços abaixo). O horário de atendimento é das 9h às 16h, e os candidatos devem comparecer com RG, CPF, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo atualizado.

As ações de empregabilidade exclusivas para nossa comunidade são uma das grandes prioridades da minha gestão, cujo objetivo é retirar as pessoas do assistencialismo e da informalidade, promovendo autonomia e dignidade Léo Áquilla, coordenadora de Políticas LGBTI da Prefeitura de São Paulo

Contrata SP - Diversidade

7 de outubro

  • Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (Cate Cidade Tiradentes) - Rua Inácio Monteiro, 6900 - Conjunto Habitacional Sítio Conceição
  • Horário: 9h às 16h

9 de outubro

  • Cate Central - Av. Rio Branco, 252 - Centro
  • Horário: 9h às 16h

