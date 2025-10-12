USP, SAP-SP, Governo de PE e outros órgãos: concursos têm 29,8 mil vagas
Concursos públicos oferecem 29.817 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 44 mil.
Concursos abertos
O maior processo seletivo tem 2.634 vagas temporárias. Elas são oferecidas pela Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté).
O salário mais alto é de R$ 44 mil. O valor será pago para quem passar no concurso da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).
Há também outros concursos e processos seletivos com oportunidades em vários cargos. E destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Confira as oportunidades
Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores salários e número de vagas.
Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) - Vagas: 109 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 10.369,60 até R$ 44.008,52 / Inscrições: de 13/10 até 13/11 / Mais informações aqui
MP-PR (Ministério Público do Paraná) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 34.083,42 / Inscrições: até 16/10 / Mais informações aqui
MP-GO (Ministério Público de Goiás) - Vagas: 37 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 34.083,41 / Inscrições: até 13/11 / Mais informações aqui
TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) - Vagas: 220 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 34.083,14 / Inscrições: até 15/10 / Mais informações aqui
Aleam (Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas) - Vagas: 363 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.346,76 até R$ 30.187,52 / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) - Vagas: 577 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.866,34 até R$ 21.635,12 / Inscrições: de 21/10 até 17/11 / Mais informações aqui
PC-PI (Polícia Civil do Piauí) - Vagas: 416 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.210,48 até R$ 20.601,38 / Inscrições: até 4/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de Brasilândia de Minas (MG) - Vagas: 336 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 19.659,95 / Inscrições: até 6/11 / Mais informações aqui
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) - Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 19.435,08 / Inscrições: até 28/10 / Mais informações aqui
CGE-SP (Controladoria-Geral do Estado de São Paulo) - Vagas: 200 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 17.850 / Inscrições: até 16/10 / Mais informações aqui
IGP-RS (Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul) - Vagas: 234 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 5.379,89 até R$ 17.078,17 / Inscrições: até 16/10 / Mais informações aqui
Fundação ABC/SP - Vagas: 519 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.315,85 até R$ 15.648,49 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui
CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) - Vagas: 356 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.546,70 até R$ 15.287,06 / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui
Companhia Docas do Ceará - Vagas: 73 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.458,87 até R$ 14.429,02 / Inscrições: até 17/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Joinville (SC) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.976,83 até R$ 13.554,80 / Inscrições: até 21/10 / Mais informações aqui
IFPB (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba) - Vagas: 96 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.483,52 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 5/11 (servidores técnico-administrativos) de 17/10 até 13/11 (professores) / Mais informações aqui
UFPR (Universidade Federal do Paraná) - Vagas: 14 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 14/10 / Mais informações aqui
UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) - Vagas: 125 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.867,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 24/10 / Mais informações aqui
UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) - Vagas: 41 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.867,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 21/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Contagem (MG) - Vagas: 598 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.886,22 até R$ 12.762,55 / Inscrições: até 6/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de Itumirim (MG) - Vagas: 112 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 12.679,45 / Inscrições: de 17/11 até 17/12 / Mais informações aqui
Prefeitura de Ribeirão Corrente (SP) - Vagas: 5 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.694,34 até R$ 12.652,82 / Inscrições: até 2/11 / Mais informações aqui
TCE-MG (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais) - Vagas: 30 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12.502,85 / Inscrições: de 10/11 até 9/12 / Mais informações aqui
Prefeitura de Cariacica (ES) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12.127,50 / Inscrições: até 17/10 / Mais informações aqui
Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) - Vagas: 105 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.944 até R$ 12.070 / Inscrições: até 27/10 / Mais informações aqui
CRMV-GO (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás) - Vagas: 180 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.271,88 até R$ 12.028,49 / Inscrições: até 12/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de São Bento Abade (MG) - Vagas: 160 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 12 mil / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Joinville (SC) - Vagas: 155 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.131,09 até R$ 11.858,02 / Inscrições: até 27/10 / Mais informações aqui
Câmara de Nova Odessa (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.826,81 até R$ 11.789,19 / Inscrições: até 13/11 / Mais informações aqui
PM-MG (Polícia Militar de Minas Gerais) - Vagas: 60 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 11.547,07 / Inscrições: de 9/12 até 7/1 / Mais informações aqui
PM-MG (Polícia Militar de Minas Gerais) - Vagas: 60 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.506,80 até R$ 11.547,07 / Inscrições: de 18/11 até 18/12 / Mais informações aqui
PM-DF (Polícia Militar do Distrito Federal) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 11.435,59 / Inscrições: até 30/10 / Mais informações aqui
Governo de Pernambuco - Vagas: 460 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.189,17 até R$ 11.359,85 / Inscrições: até 7/11 / Mais informações aqui
USP (Universidade de São Paulo) - Vagas: 16 / Escolaridade: fundamental, técnico e superior / Salário: de R$ 3.318,05 até R$ 11.334,47 / Inscrições: de 13/10 até 11/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de Cajamar (SP) - Vagas: 10 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.125,02 até R$ 10.924,23 / Inscrições: até 17/10 / Mais informações aqui
Cref-SP (Conselho Regional de Educação Física de São Paulo - 4ª Região) - Vagas: 21 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 9.648,09 até R$ 10.858,90 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Sorocaba (SP) - Vagas: 126 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.325,92 até R$ 10.358,43 / Inscrições: até 13/10 (edital 1), até 27/10 (edital 2) e até 3/11 (edital 3) / Mais informações aqui
Prefeitura de Piedade (SP) - Vagas: 80 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 10.306,58 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes (SP) - Vagas: 18 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 4.192,43 até R$ 10.069,96 / Inscrições: até 4/11 / Mais informações aqui
SAE-Catalão (Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão)/GO - Vagas: 914 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.906,20 até R$ 9.914,08 / Inscrições: até 23/10 / Mais informações aqui
Câmara Municipal de Brotas (SP) - Vagas: 4 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.551,35 até R$ 9.800 / Inscrições: até 6/11 / Mais informações aqui
Câmara de Chapecó (SC) - Vagas: 3 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.011,25 até R$ 9.707,52 / Inscrições: até 14/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Caxias do Sul (RS) - Vagas: 1 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 3.059,55 até R$ 9.685,99 / Inscrições: até 12/10 / Mais informações aqui
Câmara de Mirassol (SP) - Vagas: 9 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.522,18 até R$ 9.637,74 / Inscrições: até 19/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de Planaltina (GO) - Vagas: 1.240 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.600 até R$ 9.515,24 / Inscrições: de 27/10 até 4/12 / Mais informações aqui
Ales (Assembleia Legislativa do Espírito Santo) - Vagas: 35 / Escolaridade: fundamental e superior / Salário: de R$ 3.142,65 até R$ 9.360,43 / Inscrições: de 13/10 até 13/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de Paranapanema (SP) - Vagas: 14 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.908,44 até R$ 9.340,04 / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui
Câmara Municipal de Itumbiara (GO) - Vagas: 60 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.532,20 até R$ 8.977,82 / Inscrições: de 13/10 até 6/11 / Mais informações aqui
PC-ES (Polícia Civil do Espírito Santo) - Vagas: 1.052 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 8.539,34 / Inscrições: de 16/10 até 16/11 / Mais informações aqui
Core-SP (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo) - Vagas: 800 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.263,18 até R$ 8.524,51 / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui
Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) - Vagas: 57 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 4.919,24 até R$ 8.463,20 / Inscrições: até 29/10 / Mais informações aqui
Câmara de Porto Velho (RO) - Vagas: 47 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.914,64 até R$ 8.146,71 / Inscrições: até 30/10 / Mais informações aqui
MP-AP (Ministério Público do Estado do Amapá) - Vagas: 15 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.861,38 até R$ 7.978,05 / Inscrições: até 29/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Lorena (SP) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.653,97 até R$ 7.583,07 / Inscrições: até 27/10 / Mais informações aqui
Iases (Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo) - Vagas: 1.008 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.597,64 até R$ 7.547,78 / Inscrições: de 15/10 até 14/11 / Mais informações aqui
Companhia Águas de Joinville (SC) - Vagas: 17 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.236,20 até R$ 7.496,21 / Inscrições: até 10/11 / Mais informações aqui
Câmara Municipal de São João da Boa Vista (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.399,81 até R$ 7.392,69 / Inscrições: até 13/11 / Mais informações aqui
Saaeb-Bebedouro (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro)/SP - Vagas: 4 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.197,78 até R$ 7.192,72 / Inscrições: até 4/11 / Mais informações aqui
Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté)/SP - Vagas (temporárias): 2.634 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 7.002,17 / Inscrições: até 12/10 / Mais informações aqui
Prodesan (Progresso e Desenvolvimento de Santos)/SP - Vagas: 11 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.391,46 até R$ 6.931,09 / Inscrições: até 27/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Paulínia (SP) - Vagas: 26 / Escolaridade: médio e técnico / Salário: de R$ 3.247,55 até R$ 6.882,47 / Inscrições: até 7/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de Floriano (PI) - Vagas: 1.530 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.640,83 até R$ 6.806,41 / Inscrições: até 7/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de São Pedro (SP) - Vagas: 46 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.850 até R$ 6.787,66 / Inscrições: até 15/10 / Mais informações aqui
Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) - Vagas (temporárias): 900 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.452,50 até R$ 6.681,70 / Inscrições: até 6/4/2026 / Mais informações aqui
Cref-12-PE (Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.653,01 / Inscrições: até 2/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de Osasco (SP) - Vagas: 199 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.677,87 até R$ 6.427,89 / Inscrições: até 16/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) - Vagas: 2 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.924,87 até R$ 6.405,55 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Presidente Epitácio (SP) - Vagas: 63 / Escolaridade: fundamental, técnico e superior / Salário: de R$ 1.854,18 até R$ 6.341,86 / Inscrições: até 19/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Avaré (SP) - Vagas: 8 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.212,38 até R$ 6.236,16 / Inscrições: de 20/10 até 14/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de Jequitaí (MG) - Vagas: 100 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.558,98 até R$ 6.075,86 / Inscrições: até 7/11 / Mais informações aqui
CRA-SP (Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo) - Vagas: 730 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.622 até R$ 5.968 / Inscrições: até 5/11 / Mais informações aqui
Câmara de Angra dos Reis (RJ) - Vagas: 23 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.633,46 até R$ 5.958,29 / Inscrições: até 17/10 / Mais informações aqui
Câmara Municipal de Franca (SP) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.944,47 / Inscrições: até 24/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Iacanga (SP) - Vagas: 12 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.478,59 até R$ 5.876,35 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Alpinópolis (MG) - Vagas: 120 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.601,49 até R$ 5.642,62 / Inscrições: até 21/10 / Mais informações aqui
Polícia Penal do Espírito Santo - Vagas: 600 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.631,16 / Inscrições: até 27/10 / Mais informações aqui
Saaec (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquilho)/SP - Vagas: 35 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.592,38 até R$ 5.601,78 / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui
Crea-MT (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso) - Vagas: 254 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 3.417,09 até R$ 5.590,79 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) - Vagas: 11 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.658,67 até R$ 5.568,49 / Inscrições: até 12/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Juruti (PA) - Vagas: 1.263 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 5.500 / Inscrições: até 15/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Patos de Minas (MG) - Vagas: 330 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.729,65 até R$ 5.478,70 / Inscrições: de 19/11 até 9/12 / Mais informações aqui
MP-SE (Ministério Público de Sergipe) - Vagas: 28 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.832,80 até R$ 5.474,82 / Inscrições: até 21/10 / Mais informações aqui
Sejusp-MG (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais) - Vagas: 1.178 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.332,64 / Inscrições: de 2/12 até 22/12 / Mais informações aqui
Semed-Manaus (Secretaria Municipal de Educação de Manaus)/AM - Vagas: 1.500 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.677,95 até R$ 5.300,57 / Inscrições: até 5/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de Lagoa da Prata (MG) - Vagas: 143 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.969,32 até R$ 5.281,24 / Inscrições: até 2/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de Cristais Paulista (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.639,96 até R$ 5.251,62 / Inscrições: até 2/11 / Mais informações aqui
Cref-RS (Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul - 2ª Região) - Vagas: 6 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.100 até R$ 5.100 / Inscrições: até 7/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de Capela do Alto (SP) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.533,08 até R$ 5.098,65 / Inscrições: até 22/10 / Mais informações aqui
PM-SP (Polícia Militar de São Paulo) - Vagas: 2.200 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.055,53 / Inscrições: até 23/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Jundiaí (SP) - Vagas: 1 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.037,26 / Inscrições: de 21/10 até 20/11 / Mais informações aqui
Câmara Municipal de Alumínio (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: fundamental e superior / Salário: de R$ 2.457,15 até R$ 5.031,30 / Inscrições: até 4/11 / Mais informações aqui
Core-RS (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul) - Vagas: 160 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 3.500 até R$ 5.000 / Inscrições: até 5/11 / Mais informações aqui
UFABC (Universidade Federal do ABC)/SP - Vagas: 45 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.029,90 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 15/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Atibaia (SP) - Vagas: 50 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.930,33 / Inscrições: até 5/11 / Mais informações aqui
Smec-Cidade Ocidental (Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Cidade Ocidental)/GO - Vagas (temporárias): 266 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.867,77 / Inscrições: até 5/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de Santos (SP) - Vagas: 30 / Escolaridade: fundamental e médio / Salário: de R$ 2.876,24 até R$ 4.819,49 / Inscrições: até 12/10 / Mais informações aqui
CRP-13-PB (Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região - Paraíba) - Vagas: 330 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.100 até R$ 4.750 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui
Câmara Municipal de Bariri (SP) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.748,28 / Inscrições: de 13/10 até 27/10 / Mais informações aqui
Arismig (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais) - Vagas: 5 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 2.904,87 até R$ 4.730,14 / Inscrições: até 21/10 / Mais informações aqui
SAP-SP (Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo) - Vagas: 1.100 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.695,60 / Inscrições: de 3/11 até 8/12 / Mais informações aqui
MP-GO (Ministério Público de Goiás) - Vagas: 3 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 4.542,73 / Inscrições: até 15/10 / Mais informações aqui
GCM de Mairiporã (Guarda Civil Municipal de Mairiporã)/SP - Vagas: 10 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 4.542 / Inscrições: até 6/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de Iguatama (MG) - Vagas: 202 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.647 até R$ 4.500 / Inscrições: até 21/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Arapiraca (AL) - Vagas: 392 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.075,65 até R$ 4.380,98 / Inscrições: até 11/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de Nova Veneza (GO) - Vagas: 899 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.318,18 / Inscrições: de 20/10 até 24/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de Tietê (SP) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.965,39 até R$ 4.243,43 / Inscrições: até 16/10 / Mais informações aqui
Câmara Municipal de Piraquara (PR) - Vagas: 56 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.904,40 até R$ 4.209,73 / Inscrições: até 16/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Rodeiro (MG) - Vagas: 188 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.718 até R$ 4.108,59 / Inscrições: de 21/10 até 20/11 / Mais informações aqui
Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)/SP - Vagas: 1 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 3.336,54 / Inscrições: de 13/10 até 12/11 / Mais informações aqui
Bombeiros-SP (Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo) - Vagas (temporárias): 600 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 1.850 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui
Hospital São João Batista (HSJB) de Volta Redonda (RJ) - Vagas: 300 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: R$ 1.518 / Inscrições: até 16/10 / Mais informações aqui
