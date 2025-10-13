Polícia Penal de SP abre concurso com 1.100 vagas e salário de R$ 4.695
O Governo do Estado de São Paulo abriu concurso público com 1.100 vagas para policiais penais.
O que aconteceu
A remuneração inicial é de R$ 4.695,60. As vagas serão distribuídas entre os estabelecimentos penais pertencentes à Secretaria da Administração Penitenciária, de acordo com a necessidade.
As inscrições começam em 3 de novembro e encerram dia 8 de dezembro pelo site do Instituto AOCP. O edital do concurso foi publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira.
Alguns pré-requisitos
- diploma de graduação em qualquer curso de Ensino Superior ou equivalente
- idade mínima de 18 anos e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Categoria "B", no mínimo
- ter 35 anos de idade, no máximo, até a data do encerramento das inscrições
- não deve possuir tatuagem que divulgue símbolo ou inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia Penal da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP)
Os requisitos previstos serão verificados por meio de exames médicos, psicológicos e toxicológicos, que poderão ser exigidos a qualquer tempo durante o concurso e o estágio probatório.
A prova objetiva está marcada para o dia 8 de fevereiro de 2026. Os locais das provas serão divulgados dois dias antes.
As provas serão aplicadas pelo Instituto AOCP. O concurso público terá quatro fases eliminatórias, com prova objetiva, prova de aptidão física e aferimento da estatura, prova de aptidão psicológica, comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.