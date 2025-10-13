Polícia Penal de SP abre concurso com 1.100 vagas e salário de R$ 4.695

O Governo do Estado de São Paulo abriu concurso público com 1.100 vagas para policiais penais.

O que aconteceu

A remuneração inicial é de R$ 4.695,60. As vagas serão distribuídas entre os estabelecimentos penais pertencentes à Secretaria da Administração Penitenciária, de acordo com a necessidade.

As inscrições começam em 3 de novembro e encerram dia 8 de dezembro pelo site do Instituto AOCP. O edital do concurso foi publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira.