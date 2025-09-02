Como consultar benefícios do INSS: veja passo a passo

Saber como consultar um benefício concedido pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é algo que sempre levanta dúvida entre as pessoas —principalmente de maneira fácil e com apenas um cadastro, como a conta gov.br.

Mas por qual canal solicitar? Quais documentos são necessários ao todo? É preciso ir até uma agência?

Normalmente, para consultar um benefício previdenciário é necessário ter um número específico, que é informado na carta de concessão. Porém, não é sempre que lembramos dele ou estamos com ele em mãos.

Por isso, para facilitar a vida dos beneficiários, que inclui aposentadorias, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade, entre outros, o UOL Economia criou um guia rápido para te ensinar a consultar o benefício do INSS usando apenas o cadastro feito pelo gov.br. Veja:

Consulta pelo site

Para consultar as informações sobre o benefício, o segurado pode acessar o site "Meu INSS", que reúne diversos serviços digitais do INSS. Antes de começar, é necessário fazer o cadastro gov.br.

Você pode acessar, por exemplo, a relação de pagamentos do benefício. Na lista à esquerda na tela inicial do portal "Meu INSS", clique no serviço de "Atualização de Benefício". Depois, selecione "Pagamento" e, por fim, "Extrato de Pagamento de Benefício". Aqui, você verá seu extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

No site também é possível acessar outros serviços do INSS como realizar agendamentos, simular aposentadoria e consultar seu número do benefício. Veja o passo a passo:

Acessar o site meu.inss.gov.br; Inserir os dados de login (vinculados à conta gov.br); Uma lista de serviços disponíveis pelo Meu INSS aparecerá e basta você clicar no serviço que procura.

Consulta pelo aplicativo

A consulta do benefício também pode ser feita pelo aplicativo "Meu INSS". Para isso, basta abrir a loja de aplicativo do seu celular e baixar o app, que está disponível para Android e IOS. Assim como no acesso pelo site, para começar, é necessário fazer o login com o cadastro gov.br

Todos os serviços disponíveis e histórico das informações do beneficiário serão listados. As informações são as mesmas que constam no site "Meu INSS". Veja o passo a passo:

Clique em "Entrar" na tela inicial; Insira suas credenciais gov.br; Na página inicial do sistema, você pode conferir uma lista de serviços disponíveis pelo Meu INSS, como o extrato de contribuições (CNIS) e benefícios assistenciais.

Consulta pela Central 135

Outra maneira de fazer a consulta dos benefícios do INSS e informações gerais sobre eles é por meio da central de atendimento por telefone. Para isso, basta o usuário ligar no número 135. Veja o passo a passo:

Ligue para o número 135; Informe o número do CPF; Anote o número de protocolo que será informado; Escolha a opção que corresponde ao serviço que você quer consultar; O atendimento da Central de Atendimento está disponível de segunda a sábado, no horário de 7h às 22h (horário de Brasília); As ligações realizadas a partir de telefones fixos, públicos (orelhões) e celulares não têm custo.

Consulta presencial

A Previdência Social tem mais de 1.500 agências espalhadas pelo Brasil. Para identificar qual unidade está mais perto de você, siga o passo a passo:

Digite "Encontre uma Agência" na barra de busca do portal "Meu INSS"; Digite o CEP ou o endereço; Verifique o horário de atendimento e o endereço da agência indicada pelo sistema.

É importante ressaltar que, apesar de estar disponível por meio de agendamento prévio, a consulta presencial, muitas vezes, pode ser substituída pela consulta online.

*Com informações de matéria publicada em 12/02/2022