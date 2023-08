Tabela e datas da Restituição do Imposto de Renda: veja calendário completo

Após a distribuição do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda, que beneficiou cerca de 5,6 milhões de contribuintes, a Receita Federal já está se organizando para a próxima etapa de depósitos. Na próxima semana, no dia 24 de agosto, a consulta para identificar os contemplados pelo quarto lote de restituições será disponibilizada.