4º lote da Restituição do IRPF: quando será liberada consulta e paga?

O pagamento das restituições será feito diretamente nas contas bancárias fornecidas pelos contribuintes no momento da declaração. Se por alguma razão o crédito não for efetuado, os contribuintes terão a comodidade de reagendar o recebimento dos valores através do Portal BB (https://www.bb.com.br/irpf) ou entrando em contato com a Central de Relacionamento BB.