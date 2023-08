Restituição de IR: Valor pago no 4º lote terá correção de 3,14%; veja datas

A Receita Federal abre a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda nesta quinta-feira (24), a partir das 10h. O pagamento será feito no dia 31 de agosto e terá correção de 3,14% no valor. Entenda cronograma.

Quem entrou no 4º lote?

Serão contemplados 6,1 milhões de contribuintes, no valor total de R$ 7,5 bilhões. Segundo a Receita, a maior parte dos que entraram no lote (5,7 milhões) são contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 29 de maio.