Não recebi a restituição do Imposto de Renda. Caí na malha fina? Entenda

Quando você envia a sua declaração de Imposto de Renda, ela passa pelos sistemas da Receita Federal. As informações declaradas são verificadas e comparadas com os dados fornecidos por outras pessoas e empresas.

Se for encontrada alguma diferença entre as informações apresentadas, a sua declaração será retida. Ou seja, estará na malha fina. Importante lembrar que você não receberá a restituição enquanto a sua declaração estiver na malha fina.

Como saber se há pendências?

Para saber se caiu na malha fina do Imposto de Renda 2023, é preciso consultar a situação da sua declaração no e-CAC (Centro de Atendimento Virtual). Além do status da declaração, o site da Receita também informa qual é a pendência. Veja a seguir o passo a passo:

Acesse o e-CAC (Centro de Atendimento Virtual); Faça o login; Selecione a opção "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)"; Na aba "processamento" ou "Serviços do IRPF", escolha o item "pendências de malha"

Nessa página, é possível ver se você caiu na malha fina e qual o motivo para sua declaração ter sido retida. Caso a declaração tenha apenas erro no preenchimento ou falta de informação, basta enviar uma declaração retificadora.