Quando vou receber minha restituição do IRPF 2023? Veja calendário

No último dia 24, a Receita Federal liberou a consulta referente ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Atualmente, os preparativos para o pagamento estão em curso, com o depósito agendado para amanhã (31).

De acordo com informações da Receita, esse lote engloba um total de 6,1 milhões de contribuintes, correspondendo a um montante de R$ 7,5 bilhões. A maior parte dos beneficiários, que totaliza 5,7 milhões, são contribuintes não prioritários que submeteram suas declarações até 29 de maio. Além disso, o lote também contempla restituições residuais de anos fiscais anteriores.

O lote inclui os seguintes grupos: