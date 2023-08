Receita paga hoje R$ 7,5 bilhões em restituição do IR; veja quem recebe

A Receita Federal paga nesta quinta-feira (31) os valores referentes ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Ao todo, são R$ 7,5 bilhões para um total de 6,1 milhões de contribuintes.

Como será o pagamento do 4º lote?

Pagamento da restituição será feito na conta bancária informada no momento da declaração. O horário do depósito depende de cada banco, mas costuma ser feito na parte da manhã. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, o contribuinte poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).