IR 2023: 5º lote de restituição será pago com correção de 4,28%; entenda

A Receita Federal paga nesta sexta-feira (29) as restituições do quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda. Esse lote será pago com correção de 4,28% no valor, com base na taxa Selic, que atualmente está em 12,75% ao ano.

Como será o 5º lote

1.261.100 contribuintes vão receber a restituição neste lote. Ao todo, os valores somam R$ 1,9 bilhão.