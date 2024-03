IR 2024: Recebeu pensão alimentícia? Pode ser que você deva imposto

Para transportar essas informações, acesse o menu "Importações", do lado esquerdo da tela do programa de preenchimento do IR 2024.

O programa do IR 2024 pedirá que você entre com seu código e senha do sistema da Receita (e-CAC) ou com CPF e senha de acesso ao sistema de sites do governo federal (gov.br). Selecione a opção que preferir. É necessário que o computador esteja conectado à internet.

Se optar pelo sistema "gov.br", clique em "sim" na próxima tela. Em seguida, o programa do IR 2024 abrirá uma janela do seu navegador de internet com a página inicial de acesso do "gov.br" para você inserir seu CPF e senha.

Após inseridas as informações de acesso ao "gov.br" no navegador de internet, retorne ao programa do IR. Informe de quem é o carnê-leão (titular ou dependente) e clique em "ok" para concluir a importação.

Veja como pagar o carnê-leão atrasado

Se ainda você não pagou o carnê-leão, o primeiro passo é gerar o Darf (documento de arrecadação fiscal) referente a cada mês em atraso no site do carnê-leão 2023. Clique no símbolo da impressora na coluna de cada mês para gerar o Darf referente àquele mês.