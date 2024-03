Pré-preenchida: como fazer conta nível prata ou ouro no sistema gov.br

Para começar, acesse o endereço oficial neste link e faça o cadastro no sistema gov.br.

Bronze, prata e ouro

As categorias bronze, prata e ouro são diferentes no grau de segurança no processo de validação dos dados, nos tipos de serviços públicos digitais disponíveis e nas transações digitais que poderão ser realizadas por meio do sistema gov.br.

Bronze

Apenas o cadastro no gov.br já garante o nível bronze, classificado como o mais básico. Entre as funcionalidades disponíveis para esta categoria, estão: