É motorista de aplicativo? Veja como declarar o Imposto de Renda 2024

Como declarar outras fontes de renda

Outras rendas também devem ser informadas. Se forem pessoas físicas, residentes no Brasil, e a renda vier de outras pessoas físicas do Brasil ou do exterior, sem vínculo empregatício, também devem informar essas rendas mensalmente no Carnê-Leão.



"É o caso de uma pessoa física que, além de suas atividades profissionais, recebe aluguel de outra pessoa física, por exemplo. Caso sejam rendimentos recebidos de pessoas jurídicas estabelecidas no Brasil, essas rendas deverão ser informadas diretamente na declaração de imposto de renda, nos campos próprios", declara o PhD em Administração de Empresas e coordenador do MBA de Gestão Financeira e Econômica de Tributos da FGV, Arnaldo Marques de Oliveira Neto, cita um exemplo prático para esses casos.