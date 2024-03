Imposto de Renda 2024: Quem investe em bitcoins é obrigado a declarar?

O lucro (ganho de capital) com criptoativos para vendas de até R$ 35 mil em cada mês é isento. Nesse caso, deve ser declarado na ficha "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis". Isso vale para o conjunto de criptoativos alienados no Brasil e no exterior, independente de tipo (Bitcoin, altcoins, stablecoins, NFTs, entre outros).

Imposto deve ser pago no mês seguinte à venda. No caso de operações de mais de R$ 35 mil mensais, a venda e o lucro devem ser informados no Programa de Apuração de Ganhos de Capital (GCAP), que será importado posteriormente para a Declaração do Imposto de Renda. O recolhimento do imposto sobre a renda deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte ao da transação. Já os prejuízos com criptoativos não podem ser declarados. Não existe compensação de prejuízos nas operações com criptoativos.

Veja como gerar novo Darf para imposto atrasado

Caso não tenha feito o pagamento no prazo correto, será necessário gerar um novo Darf, com juros de 1% ao mês e multa de 0,33% ao dia, que pode chegar a 20% do valor devido. Para calcular o Darf com multa e juros, utlilize o programa Sicalcweb, disponível do site da Receita.

É preciso calcular a multa e juros e gerar um novo Darf específico para cada mês de 2023 em que houve imposto a pagar.

Não esqueça de transferir as informações do GCAP para o IR 2024

Depois de preencher o GCAP e gerar os Darfs mensais com imposto sobre ganho de capital, você deve transferir as informações do programa do GCAP 2021 para a declaração do Imposto de Renda 2024.