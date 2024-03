Imposto de Renda 2024: Quem teve filho em 2023 pode ganhar mais restituição

Se você teve um filho em 2023, a partir deste ano pode colocá-lo como dependente no Imposto de Renda. Isso pode reduzir seu imposto ou aumentar sua restituição. Veja como incluí-lo na declaração.

Por que colocar dependentes na declaração?

A principal vantagem de incluir um dependente na declaração é a possibilidade de dedução das despesas dele do cálculo do Imposto de Renda. Para abater despesas com o seu filho, você também deve incluí-las na declaração.

A inclusão de dependentes na declaração do Imposto de Renda dá direito a um abatimento de R$ 2.275,08 para cada dependente no cálculo do imposto a pagar. Para isso, é necessário entregar a declaração pelo modelo completo.