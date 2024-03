Tesouro, fundos, ações: Como declarar Imposto de Renda de investimentos

"Em operações de day trade, o imposto é pago em cima do ganho de capital. No swing trade, o imposto é de 15% em cima do ganho de capital, porém existe uma isenção de R$ 20 mil em cima do lucro", explica Simões.

Criptoativos

A declaração de criptoativos é obrigatória desde 2019, mas nem todo mundo que tem criptomoeda é obrigado a declarar. Neste caso, a declaração é obrigatória quando:

O investidor compra R$ 5 mil ou mais de um único criptoativo em um mês

O lucro com vendas de criptoativos sejam iguais ou maiores a R$ 40 mil no ano

Tenham a posse ou propriedade de criptoativos de valor total superior a R$ 800 mil

Para declarar seus criptoativos: