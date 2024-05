Não. A comissão de corretagem não pode ser deduzida na declaração do Imposto de Renda pessoa física. Mas, na apuração do ganho de capital sobre a venda do bem, o valor da corretagem é deduzido do valor da alienação. Quando se tratar de venda a prazo, a dedução será feita sobre o valor da parcela recebida no mês do pagamento da corretagem.