Aposentadorias por doenças graves são isentas do IR

Os rendimentos de aposentadoria e reforma recebidos por contribuintes portadores de diversas moléstias graves são isentos do IR. A isenção inclui complemento recebido de entidade privada.

Para efeito de reconhecimento de isenção, a doença deve ser comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

A isenção vale a partir do mês da concessão da pensão, aposentadoria ou reforma, se a doença for preexistente ou a aposentadoria ou reforma for por ela motivada; do mês da emissão do laudo pericial que reconhecer a doença, se contraída após a aposentadoria, reforma ou concessão da pensão; e da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial emitido posteriormente à concessão da pensão, aposentadoria ou reforma.