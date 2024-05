Como declarar fundo de investimento imobiliário?

Na ficha Renda Variável, selecione Operações em FII (Fundo de Investimento Imobiliário) ou Fiagro.

Na coluna Resultado líquido do mês, anote o lucro ou o prejuízo (nesse caso, com sinal negativo) das vendas de cotas. Você pode descontar as taxas de corretagem e os emolumentos para chegar ao valor final de venda.

Coloque zero nos meses em que não houve negociação.

Informe o IR retido, com base no informe de rendimentos, ou o IR recolhido via Darf.

Como pagar IR na venda de FII com lucro

Se você vendeu cotas de um fundo imobiliário na Bolsa e teve lucro, precisa recolher o IR sobre esse ganho.