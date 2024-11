Receita Federal libera hoje consulta a lote residual de restituição do IR

A Receita também disponibiliza um aplicativo para facilitar a consulta. Além da página na internet, a Receita Federal oferece um aplicativo para smartphones e tablets, permitindo que o contribuinte consulte diretamente as informações sobre a liberação da restituição e a situação cadastral do CPF, sem precisar acessar o portal completo.

Contribuintes podem reagendar o crédito da restituição caso haja erro nos dados bancários. O Banco do Brasil oferece o serviço de reagendamento do crédito por até um ano após a primeira tentativa. Caso os dados bancários estejam errados, o contribuinte pode corrigir as informações e reagendar o pagamento de forma simples e rápida pelo Portal BB (https://www.bb.com.br/irpf) ou entrando em contato com a Central de Relacionamento BB, pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (para deficientes auditivos).

Caso não resgate a restituição no prazo, o contribuinte pode solicitar o valor de forma online. A solicitação do valor pode ser feita por meio do Portal e-CAC da Receita Federal. Basta acessar o menu "Declarações e Demonstrativos" > "Meu Imposto de Renda" e clicar em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Quem será beneficiado

A maior parte do valor será destinada a contribuintes prioritários. Do valor total, R$ 306.889.921,43 será destinado a contribuintes que possuem prioridade legal. Esse grupo inclui idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência ou moléstia grave e professores, que têm direito à restituição antecipada, conforme a legislação.

O lote inclui restituições para idosos e pessoas com deficiência. Nas restituições prioritárias, serão feitas 4.802 restituições para idosos com mais de 80 anos e 34.287 para aqueles com idades entre 60 e 79 anos. Além disso, 3.570 restituições serão destinadas a contribuintes que apresentem deficiência física ou mental, ou doenças graves.