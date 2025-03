Restituição do Imposto de Renda 2025 começa em 30 de maio; veja calendário

O primeiro lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2025 começa a ser pago em 30 de maio. No total, serão cinco lotes de pagamento (veja datas abaixo).

O que aconteceu

Restituição do Imposto de Renda é concedida para aqueles que pagaram mais imposto do que deveriam. A declaração do IRPF 2025, ano-calendário 2024, começa na próxima segunda-feira (17).

Lotes serão pagos, geralmente, no fim do mês. A exceção é em agosto, em que a disponibilização está prevista para o dia 20.