Declaração pré-preenchida do IR só estará disponível em 1º de abril

Expectativa é alcançar 57% de declarações desta forma. Segundo dados apresentados pela Receita, em 2021, quando foi adotada pela primeira vez, 1,2% das declarações foram feitas já com o pré-preenchimento. O número subiu para 7,4% em 2022, 23,9% em 2023 e 41,2% em 2024.

Informações da declaração pré-preenchida precisam ser confirmados. Segundo José Carlos da Fonseca, auditor responsável pelo programa do Imposto de Renda 2025, o modelo seja atualizado apenas com a comprovação dos valores. "Não é porque a informação está na pré-preenchida que ela está certa. Você precisa ter os comprovantes", orienta ele.

Se aparecer na pré-preenchida alguma coisa que você não tem como comprovar é melhor você tirar. Se você tem algo a comprovar que não está na pré-preenchida, é melhor você inserir.

José Carlos da Fonseca, auditor da Receita Federal

Após as prioridades previstas em lei, quem fizer a declaração pré-preenchida e optar pelo recebimento da restituição via Pix deve receber "primeiro". Segundo a Receita, mudança foi uma sugestão feita por contribuintes que haviam escolhido as duas opções no ano passado, mas, as prioridades eram diferentes.

Contribuintes terão 74 dias para preencher e entregar declaração. O prazo de entrega compreendido entre as 8h do dia 17 de março e as 23h59 de 30 de maio. O período é três dias inferior em relação ao ano passado, quando o período para a declaração foi de 77 dias.

O que deve vir na declaração pré-preenchida