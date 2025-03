Quem é obrigado a declarar Imposto de Renda em 2025? Veja regras

A Receita Federal divulgou hoje as regras para a declaração do Imposto de Renda 2025, referente aos rendimentos de 2024. O prazo para o envio começa em 17 de março e termina em 30 de maio.

Cronograma e regras para declaração do IR 2025

Serão três dias a menos em relação ao ano anterior. Em 2025, os contribuintes terão 74 dias para preencher e entregar a declaração, das 8h do dia 17 de março até as 23h59 de 30 de maio. Em 2024, o período disponível foi de 77 dias.

A multa mínima para quem não cumprir o prazo continua sendo de R$ 165,74. No entanto, caso haja imposto devido, a penalidade pode atingir até 20% do valor a pagar, acrescida de juros calculados com base na taxa Selic enquanto durar o atraso.