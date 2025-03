IR: Receita libera hoje declaração pré-preenchida, mas com parte dos dados

A Receita Federal liberou hoje a declaração pré-prenchida do Imposto de Renda de 2025. Inicialmente, foi informado que a modalidade só seria estaria disponível no dia 1º de abril. Agora, os dados serão informados em dois "lotes": um hoje e outro no dia 1º de abril.

Segundo o Fisco, os rendimentos recebidos de pessoa jurídica integram as informações já disponíveis.

O que aconteceu

Parte dos dados para a declaração pré-preenchida estão disponíveis. O primeiro "lote" de informações foi liberado hoje, já o segundo só estará disponível em 1º de abril. Veja o que há em cada um: