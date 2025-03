Informe de Rendimentos do INSS: como consultar e emitir para usar no IR

O Informe de Rendimentos é um dos principais documentos usados para declarar o Imposto de Renda. É emitido por todas as agências bancárias onde você tem conta —fintechs ou não, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e dos empregos formais (CLT), e já devem estar disponíveis obrigatoriamente desde o dia 28 de fevereiro.

O UOL levantou as principais informações para você obter o informe e, assim, conseguir prestar as contas com o Fisco.

Informe de Rendimentos do INSS

Documento é o que comprova o recebimento de auxílios ou aposentadorias por meio do INSS. É importante lembrar que, quem recebeu até R$ 2.824 por mês no ano passado está isento de declarar o IR.