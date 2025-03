Receita já recebeu mais de 500 mil declarações do IRPF em 9 horas

Nove horas depois da abertura do prazo para declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2025, a Receita Federal já recebeu mais de 560 mil documentos. O balanço foi divulgado nesta tarde pelo órgão. O prazo vai até 30 de maio.

O que aconteceu

Balanço foi divulgado levando em consideração declarações enviadas até as 17h de hoje. Ao todo foram entregues 561.580 declarações. Na primeira parcial do dia, às 10h, 162 mil pessoas tinham prestado contas com o Fisco.

Liberação da declaração pré-preenchida, ainda que com apenas parte dos dados, pode explicar aumento. Já estão disponibilizadas informações da declaração anterior do contribuinte (identificação, endereço, entre outros); rendimentos e pagamentos da DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte), DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde) e Carnê-Leão Web; rendimentos isentos por causa de doença grave e códigos de juros (incluindo Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)). O restante das informações só será liberado no dia 1º de abril, quando também começa a declaração por meio de um portal online da Receita.