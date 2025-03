Saiba quem pode ser dependente na declaração de Imposto de Renda 2025

A inclusão de dependentes na declaração do Imposto de Renda é uma carta na manga dos contribuintes para reduzir o imposto a pagar ou aumentar o valor da restituição. Os abatimentos estão limitados a R$ 2.275,08 para cada um dos listados no cálculo do imposto a pagar, mas valem apenas para quem entrega a declaração pelo modelo completo. Não há um limite no número de dependentes que podem ser incluídos na declaração, mas é preciso respeitar algumas regras.

Quais são as regras?

Cônjuge e filhos são os dependentes mais conhecidos. Mas há outros, como netos e pais. Até os sogros podem ser incluídos, se respeitadas algumas condições, ajudando você a pagar menos imposto.

As despesas dedutíveis feitas pelo dependente podem ser declaradas. Os valores ajudam a aumentar a restituição ou reduzir o imposto a pagar do contribuinte. Entram gastos com saúde, educação e previdência privada.