Imposto de Renda 2025: posso deduzir gastos com meu pet na declaração?

A chegada da temporada do Imposto de Renda gera sempre uma dúvida entre aqueles que tem animais em casa sobre a possibilidade de deduzir parte dos gastos com os bichos de estimação ao entregar a declaração.

Apesar da tramitação de projetos a respeito do tema no Congresso Nacional, a Receita Federal ainda não permite abater gastos em clínicas veterinárias e creches destinadas para os bichinhos.

O que aconteceu

Assunto está em debate no parlamento. As possibilidades de dedução estão em análise na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e preveem o abatimento das despesas com alimentação animal e com o tratamento médico-veterinário no Imposto de Renda.