É motorista de app? Saiba como declarar os ganhos no Imposto de Renda 2025

Só 60% da renda sofre tributação na declaração. Como a atuação com as empresas de aplicativo não tem vínculo empregatício, 60% do rendimento total deve ser tributado. Os demais 40% devem ser listados na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.

É fundamental manter registros organizados para evitar problemas com o Fisco.

Wilson Sahade, advogado tributarista

Declaração deve ser realizada mesmo por MEIs. Aqueles que realizam a contribuição mensal como microempreendedores individuais não estão isentos de acertar as contas com o Fisco, caso se enquadrem em uma das obrigatoriedades estabelecidas pela Receita Federal.

Como funciona o Carnê-Leão

Imposto de Renda deve ser pago mensalmente. O limite para o recolhimento vai até o último dia do mês seguinte aos trabalhos realizados. Caso não tenha feito isso, o motorista precisa emitir e pagar um DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) para regularizar a situação.

Cadastro para recolhimento é feito no site gov.br. No sistema, o contribuinte deve ir até o serviço do Carnê-Leão e informar que é trabalhador autônomo. Também é necessário preencher seus dados e incluir informações sobre os recebimentos de valores dos serviços advindos do transporte de passageiros.