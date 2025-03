Posso deduzir gastos com funeral na declaração de Imposto de Renda?

Os contribuintes que perderam um ente próximo e arcaram com as despesas do funeral em 2024 não podem deduzir os gastos no Imposto de Renda 2025. A Receita permite apenas que as despesas com saúde, educação, previdência social, previdência privada e com dependentes sejam abatidas. Confira quais despesas são dedutíveis.

Saúde

Lei permite dedução de diversas despesas médicas. Podem ser abatidos os gastos com consultas, tratamentos odontológicos, sessões com psicólogos, gastos com plano de saúde, cirurgias, exames, entre outros. Além dos seus próprios gastos, também é possível acrescentar despesas de dependentes e alimentandos.

Não há limite de dedução para as despesas médicas. No entanto, é preciso ter todos os recibos, notas fiscais do médico ou da clínica/hospital que comprovem os valores pagos.