Vai declarar o Imposto de Renda pela 1ª vez em 2025? Saiba como fazer

Utilize a ficha de "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física/Exterior" para mencionar, entre outros casos, valores recebidos por trabalhos autônomos ou aluguéis.

Em "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis" devem ser incluídos os auxílios recebidos do governo. Na ficha entram saques do FGTS e seguro-desemprego. Além disso, é o campo destinado para restituições do Imposto de Renda e possíveis rendimentos da poupança.

Já na ficha de "Pagamentos Efetuados", cite todos os desembolsos efetuados no ano passado. Entram na lista gastos com saúde, educação, alugueis e pensão alimentícia. É importante ter a comprovação dos pagamentos para não ter dores de cabeça com o Fisco.

Liste em "Dívidas e Ônus Reais" todas as contas pendentes com valores acima de R$ 5.000. A ficha de "Bens e Direitos", por sua vez, deve ser dedicada a declaração das posses do contribuinte, como carro, casa, investimentos e contas bancárias.

Repita os valores para evitar problemas. Para quem vai fazer a declaração pela primeira vez, é ideal que os campos "Situação em 31/12/2023(R$)" e "Situação em 31/12/2024(R$)" sejam replicados. Isso evita que uma evolução desproporcional do patrimônio chame atenção da Receita e leve a declaração para a malha fina.

Escolha a tributação adequada

Ao finalizar o preenchimento das fichas, o declarante poderá optar por dois modelos de tributação: a completa ou a simplificada. O próprio programa informa automaticamente qual é a escolha resultante em um pagamento menor de imposto ou em uma restituição maior.