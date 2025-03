Gastei muito com médicos e remédios; tenho desconto no Imposto de Renda?

No caso de retificações na declaração, é necessário manter os documentos por mais cinco anos a partir da data da última alteração. É imprescindível que as notas fiscais e recibos contenham as informações completas do destinatário, incluindo nome, endereço e número de CPF ou CNPJ.

Para tornar o processo de preenchimento da declaração mais simples, é viável importar o arquivo com os dados do plano de saúde. Caso o plano ofereça essa opção, basta clicar em "Importar arquivo do plano de saúde", localizada no canto inferior da tela inicial da ficha "Pagamentos efetuados".