IR: Preciso incluir a restituição que recebi ou imposto que paguei em 2024?

O procedimento deve ser repetido para cada empresa na qual o contribuinte trabalhou durante o ano passado. Para quem tem acesso ao sistema "Gov.Br", é possível utilizar a declaração pré-preenchida para a importação automática dos valores.

Com o cadastro concluído, o contribuinte descobre se os rendimentos vão resultar em restituição ou no eventual imposto a pagar. A indicação aparece no quadro localizado no canto esquerdo do programa da Receita Federal.