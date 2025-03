Trabalhadores domésticos precisam declarar Imposto de Renda? Entenda

Se mesmo assim o contribuinte não receber o documento, ele pode buscar a declaração pré-preenchida e conferir os valores dos rendimentos tributáveis ou acumular mensalmente os comprovantes dos rendimentos auferidos de cada fonte pagadora e declará-los mediante o programa de imposto de renda da receita federal. Paulo Sérgio Miguel

O trabalhador doméstico pode usar a declaração pré-preenchida

Assim como as demais categorias de contribuintes, essa opção também está disponível para o trabalhador doméstico, explica o coordenador do Núcleo de Apoio Fiscal do Centro Universitário Fibra, Ícaro Laurinho. "Fazendo a sua declaração pela opção pré-preenchida você inicia com diversos campos já preenchidos. Ela estará disponível a partir do dia 01 de abril de 2025, para quem tem conta gov.br de nível prata ou ouro", diz.

Mesmo sem obrigação, trabalhador que fizer declaração pode ter restituição

Mesmo o trabalhador doméstico que não está na faixa de rendimentos obrigatória para prestação de contas com o Fisco, o professor orienta que pode fazer a declaração do IRPF, desde que não conste em outra como pendente, inclusive, para gerar restituição. "Uma pessoa que não é obrigada, mas teve imposto sobre a renda retido na fonte, pode enviar a sua declaração e obter a sua restituição", diz.

Ele reforça que entregar o documento não significa necessariamente pagar IR.