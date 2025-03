IR 2025: Como doar parte do imposto a pagar para uma entidade beneficente

Para imprimir o Darf referente ao imposto, basta localizar o menu "Imprimir" no lado esquerdo da tela do programa e selecionar a opção "Darf do IRPF". Já para imprimir os Darfs das doações, siga o mesmo procedimento e selecione a opção adequada conforme o tipo de doação realizada: "Darf - Doações Diretamente na Declaração - ECA" e/ou "Darf - Doações Diretamente na Declaração - Idoso".

É possível deduzir doações feitas em 2024 em até 6% do imposto a ser pago

Se você contribuiu para o ECA, Fundos do Idoso, Incentivo à Cultura, Incentivo à Atividade Audiovisual ou Incentivo ao Desporto no último ano, suas doações podem ser deduzidas do "imposto a pagar" neste ano. Isso é possível desde que você opte pelo modelo completo de tributação. Essa dedução pode chegar a até 6% do "imposto devido".

Para informar as doações realizadas em 2024 na declaração do Imposto de Renda de 2025, acesse a ficha "Doações efetuadas", localizada no menu do lado esquerdo da tela de preenchimento da declaração. Escolha o "código" correspondente ao tipo de doação e preencha os campos com os dados do fundo, instituição ou pessoa física que recebeu a doação. Ao finalizar, clique em "OK".

Se você já fez doações no ano anterior e planeja contribuir mais na entrega da declaração, é importante lembrar que só é possível abater do "imposto a pagar" as doações até o limite total de 6% do "imposto devido"

Não se esqueça de informar à instituição de caridade

A declaração da doação ao ECA ou ao Conselho do Idoso no Imposto de Renda não assegura automaticamente o repasse dos fundos para as instituições beneficiárias.