Quando menor de idade precisa declarar o Imposto de Renda?

Neste caso, a renda maior provavelmente fará com que a declaração da mãe entre em uma faixa de tributação mais alta. Talvez as deduções permitidas com educação e saúde do filho não compensem a diferença de imposto gerada pelo acréscimo da pensão na renda total.

Simule a declaração do seu filho em separado ou como seu dependente

O caminho é fazer simulações. Primeiro preencha a sua declaração com seu filho como dependente. Anote qual foi o melhor resultado, se pelo modelo completo ou simplificado.

Depois tire o seu filho da sua declaração. Exclua a ficha de dependente, os rendimentos e as despesas dedutíveis dele. Novamente, anote o resultado.

Então faça uma declaração para seu filho em separado, não mais como seu dependente. Os rendimentos do menor serão tributados isoladamente. Além disso, será possível lançar os gastos de saúde e educação na declaração dele. Veja qual foi o resultado pelo modelo completo e pelo simplificado. Anote o melhor.

Por fim, some os resultados da declaração em separado do seu filho com o resultado da sua declaração sem ele como dependente. Depois compare essa soma com a primeira simulação: da sua declaração incluindo o filho como seu dependente. Escolha o formato que gerar menos imposto a pagar ou uma restituição maior.