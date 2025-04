Alugou seu imóvel via Airbnb? Saiba como declarar para a Receita Federal

Há também a opção de usar extratos bancários e registros de pagamentos.

Hóspedes também podem declarar



Apesar de, na maioria dos casos, não haver obrigatoriedade, quem se hospeda no Airbnb também pode incluir essa informação na DIRPF. Os valores devem ser informados na ficha "Pagamentos Efetuados", utilizando o código 70 - Alugueis de Imóveis. Mesmo não sendo dedutíveis, elas servem para comprovar a veracidade das informações prestadas pelo proprietário e evitar sonegação.

"No entanto, se o pagamento do aluguel foi realizado como despesa dedutível ou se houver necessidade de comprovação de renda e gastos, é recomendável manter os registros organizados", alerta o Professor de Finanças do curso de Administração da ESPM, Igor Gondim.

Nômades digitais não precisam declarar hospedagens no exterior

Viajantes recorrentes e nômades digitais que se hospedam fora do Brasil não precisam prestar contas com o Fisco sobre essas despesas.

"Se você for residente fiscal no Brasil, seus rendimentos globais devem ser declarados. No entanto, os valores gastos com aluguel no exterior não são tributáveis nem dedutíveis. É importante apenas manter os registros caso sejam necessários para comprovação futura", orienta Gondim.