Cuidadores de idosos precisam declarar IR; saiba como

"Despesas com cuidadores, enfermeiros e auxiliares de enfermagem para idosos não são consideradas nas deduções do IRPF. No entanto, esses profissionais devem fazer a declaração do IR se estiverem enquadrados nos critérios gerais de obrigatoriedade", explica o professor de Administração da ESPM, Jorge Ferreira dos Santos.

Regras gerais levam em conta quatro critérios:

Ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2024.

Ter recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200.000.

Ter obtido ganho de capital na venda de bens ou realizado operações em Bolsa de valores acima de certos limites.

Possuir bens e direitos de valor total superior a R$ 800.000 em 31 de dezembro de 2024.