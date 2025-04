IR: Saiba onde encontrar atendimento gratuito para fazer a declaração

Como participar: Presencial de segunda a sexta, das 18h30 às 19h30 (por ordem de chegada). Para o atendimento online, as dúvidas podem ser enviadas para o e-mail naf@udf.edu.br, com o assunto "Imposto de Renda Pessoa Física". Dependendo do caso, o atendimento pode ser agendado por vídeo ou áudio.

Cesuca (Cachoeirinha, RS)

O Centro Universitário Cesuca realiza gratuitamente um serviço de orientação e preenchimento da Declaração do IRPF 2025, para pessoas físicas e para MEIs. A iniciativa busca auxiliar os contribuintes no cumprimento de suas obrigações fiscais dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal, que vai até 30 de maio de 2025.

Documentação necessária para ser atendido:

CPF do titular e dos dependentes;

Informes de rendimentos (emprego, bancos, aplicações financeiras);

Comprovantes de despesas médicas e educacionais de 2024;

Escritura ou IPTU (se possuir imóvel), dados de veículos;

Declaração de IR do ano anterior.

Tipo de ajuda que oferece: Serviço gratuito de orientação e preenchimento da Declaração do IRPF 2025 para pessoas físicas e para MEIs

Endereço completo e telefone: campus do Cesuca - Rua Silvério Manoel da Silva, 160, Cachoeirinha-RS