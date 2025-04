IR: Como e onde encontrar ajuda gratuita para fazer a declaração

Tipo de ajuda que oferece: Plantão Fiscal 2025 oferece atendimento gratuito presencial e online à população do Distrito Federal, com suporte técnico da Receita Federal

Endereço completo e telefone: Edifício sede do UDF - 1º andar - 704/904 Sul, Conjunto A - Asa Sul - Brasília-DF

Datas: até 30 de maio

Como participar: Presencial de segunda a sexta, das 18h30 às 19h30 (por ordem de chegada). Para o atendimento online, as dúvidas podem ser enviadas para o e-mail naf@udf.edu.br, com o assunto "Imposto de Renda Pessoa Física". Dependendo do caso, o atendimento pode ser agendado por vídeo ou áudio.

Cesuca (Cachoeirinha, RS)

O Centro Universitário Cesuca realiza gratuitamente um serviço de orientação e preenchimento da Declaração do IRPF 2025, para pessoas físicas e para MEIs. A iniciativa busca auxiliar os contribuintes no cumprimento de suas obrigações fiscais dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal, que vai até 30 de maio de 2025.