Imposto de Renda 2025: é possível saber se caí na malha fina?

A entrega da declaração do Imposto de Renda pode até provocar alívio. Mas a "tarefa" do contribuinte não termina aí. É preciso ficar de olho para saber se a declaração caiu na temida malha fiscal, ou, como é mais conhecida, malha fina.

Como saber se caí na malha fina?

Primeiro passo é consultar a Receita. Para saber se caiu na malha fina do Imposto de Renda 2025 é preciso consultar a situação da declaração no aplicativo da Receita Federal ou no e-CAC (Centro de Atendimento Virtual).

Além do status, o site da Receita Federal também informa qual é a pendência da sua declaração. Em ambas as alternativas é preciso que o contribuinte tenha conta no portal Gov.br (nível prata ou ouro).