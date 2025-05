IR: Não reuni todos os documentos; posso declarar e depois retificar?

Muitos contribuintes ficam "agoniados" para entregar a declaração do Imposto de Renda e enviam o documento incompleto à Receita Federal para não perderem o prazo. A ideia seria fazer a retificação da declaração depois e deixar tudo certo. Mas isso é possível? Em tempo: o prazo para entrega do Imposto de Renda termina às 23h59min59s do dia 30 de maio.

O que aconteceu

Contribuintes que já enviaram a declaração a Receita podem fazer correções. Quem enviou o documento com erros ou incompleto ainda pode corrigir a declaração. As informações podem ser atualizadas a partir do envio de uma retificadora. A nova declaração altera todas a informações apresentadas inicialmente

Retificação não permite alterar o modelo de tributação escolhido no envio original. O novo documento impossibilita a mudança do tipo de cálculo do imposto. Se a declaração inicial foi entregue pela opção simplificada, a correção deverá ser feita na mesma modalidade. O mesmo vale para as entregas no modelo completo.