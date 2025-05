Quem vai receber primeiro a restituição do IR 2025? Veja critérios e datas

Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência e portadores de moléstia grave Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por PIX Demais contribuintes.

Quando serão os pagamentos?

1º lote: 30 de maio

30 de maio 2º lote: 30 de junho

30 de junho 3º lote: 31 de julho

31 de julho 4º lote: 29 de agosto

29 de agosto 5º e último lote: 30 de setembro

Como saber quando recebo a restituição do IR 2025?

Não é possível saber em qual lote específico cada contribuinte vai receber. O valor estimado, no entanto, é informado automaticamente no momento do envio da declaração pelo programa da Receita Federal com base nos dados preenchidos.

A informação sobre a situação é atualizada mensalmente. Basta acessar a página da Receita na internet, clicar na página "Meu Imposto de Renda" e em seguida entrar em "Consultar a Restituição". O status "em fila de restituição" indica que a restituição foi confirmada e o valor será liberado em um dos lotes.