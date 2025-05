Como declarar saque do FGTS no Imposto de Renda?

Sacou o FGTS? Saiba que é preciso declarar o saque do FGTS, independentemente se foi via saque aniversário, amortização de financiamento imobiliário ou em razão da rescisão de contrato de trabalho. O contribuinte precisa informar na declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física.

Mesmo sendo um rendimento isento, ele afeta o cálculo global da declaração, assim como a ficha de bens e direito quando utilizado para quitação ou amortização de financiamento imobiliário.