IR: Tenho casa de veraneio, como faço para declarar?

Além de declarar o IR, é necessário pagar o carnê-leão.

"É importante observar que, mesmo que o pagamento seja realizado pelas plataformas, a responsabilidade de apurar e recolher mensalmente o imposto devido sobre esses rendimentos é do proprietário do imóvel, por meio do Carnê-Leão. O Carnê-Leão é um recolhimento mensal obrigatório do imposto de renda incidente sobre os valores recebidos de pessoas físicas", afirma. O contribuinte deve informar mês a mês os valores recebidos, recolher o imposto devido (se houver) e, ao final do ano, importar essas informações para a declaração de ajuste anual.

Despesas dedutíveis

Podem ser deduzidas, no cálculo do Carnê-Leão, as despesas necessárias à obtenção do rendimento, como taxas das plataformas, condomínio, IPTU, energia elétrica, limpeza e manutenção, desde que devidamente comprovadas.

Resumindo, é preciso: