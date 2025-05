Prazo para declarar está chegando ao fim, saiba o que fazer

Contagem regressiva para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025. A boa notícia aos atrasados é que ainda dá tempo de ficar em dia com o fisco e se livrar de multa. O contribuinte precisa ser objetivo e checar todas as informações. O prazo termina às 23h59 de 30 de maio.

Quem perder o prazo paga multa mínima de R$ 165,74. O valor pode chegar a até 20% do imposto devido.