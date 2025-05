Envio da declaração de IR encerra no dia 30; o que você precisa saber

Entrega pode ser feita via site ou app. A entrega pode ser feita pelo programa de computador da Receita Federal ou pelo serviço "Meu Imposto de Renda", disponível no site oficial e por aplicativo.

Pagamento do imposto

Quem tiver imposto a pagar poderá parcelar em até oito vezes mensais. A primeira cota vence no mesmo prazo final da entrega: 30 de maio. Pagamentos por débito automático só serão possíveis para quem declarar até 9 de maio.

Restituições

As restituições seguem o calendário tradicional em cinco lotes, entre maio e setembro. Prioridade é para idosos, pessoas com deficiência, portadores de doenças graves, professores e quem utilizar a declaração pré-preenchida com chave PIX do tipo CPF.

Dicas para evitar dor de cabeça

Organize tudo. "O melhor caminho é organizar, com antecedência, todos os documentos, como informes de rendimento, comprovantes de despesas médicas, de educação e de contribuições previdenciárias. Revisar cuidadosamente os dados, evitar omissão de rendimentos e não esquecer de declarar os bens são atitudes que ajudam a evitar a malha fina", ressalta Chaves.